Crise du carburant en Normandie : la situation par département

Au lendemain d'une journée de colère dans tout le pays, la situation du carburant tend à s'améliorer en France, vendredi 27 mai 2016. La totalité des dépôts pétroliers du pays, qui étaient occupés par des opposants à la loi Travail, à l'exception de celui de Gargenville (Yvelines), ont été débloqués.

Du côté des terminaux pétroliers, la situation est plus délicate: le mouvement de grève à la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) du Havre (Seine-Maritime), qui a coupé depuis mardi 24 mai l'alimentation en pétrole des aéroports parisiens et de trois raffineries, a été reconduit vendredi.

L'approvisionnement reste compliqué dans certaines stations-service de Normandie. Le point par département.

Calvados : 18 stations-service en rupture de stock total

Dans le Calvados, la préfecture a indiqué que 18 stations-service étaient encore en rutpure total de stock. Elle a été toutefois souligné que les restrictions et les limites en approvisionnement des usagers étaient levées.

Manche : la situation se stabilise assure la préfecture

La situation du carburant tend à se normaliser dans l'ensemble du département. Sur les 173 stations-service du département de la Manche, 15 sont en rupture totale et 21 sont en rupture partielle sur un carburant.

Orne : plus aucune station réquisitionnée

Après la levée des restrictions de consommation, la situation est désormais stable et plus aucune station n'est réquisitionnée. "6 stations services sont fermées et 9 sont en rupture de stock pour un seul carburant (8 pour l’essence, une seule pour le gazole)", indique la préfecture.

Les autorités locales précisent que les "agriculteurs et certains transporteurs circulant dans la zone de défense Ouest sont autorisés par dérogation et sous strictes conditions, à utiliser du fioul domestique en lieu et place de gazole non routier jusqu’au 30 mai minuit".

Seine Maritime : plus de restrictions de consommations, retour à la normale progressif

La vente de carburant hors réservoirs des véhicules (bidons, jerricans) était désormais réautorisée. Moins de 10% des stations-services sont en rupture de stock.

Eure : limitation levée

Plus de 80% des stations services de l'Eure sont ouvertes ce vendredi 27 mai 2016. Si la vente de carburant n'est plus limitée à 30L par véhicule, elle est toujours impossible par contenant transportable, bidons ou jerricans.