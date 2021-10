Buzz : La plus grande BD du monde fait 1,6 kilomètres !

Après la pizza la plus longue au monde dont nous vous parlions jeudi 26 mai 2016, voici venue... la bande-dessinée disproportionnée.

Samedi 21 mai 2016, lors du Lyon BD Festival, deux écoles, celles d'Emile-Cohl (Lyon) et de Jose Comic (Barcelone) se sont associés avec les auteurs Jibé et Yan Le Pon pour réaliser cette gigantesque fresque hors du commun.

Baptisée "Les Traboules du Temps", il s'agit de la plus grande BD du monde contenant 1 602 cases sur une longueur de 1 623 mètres et se trouve le long du tunnel de la Croix-Rousse et peut se lire dans le sens Rhône-Saône.

Un record officialisé par le fameux Guiness Book des records.