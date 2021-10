Le festival Elbeuf à la Page fête cette année les héros?!

Avec pour invité d'honneur le comédien Francis Huster, ce nouvel opus du festival elbeuvien nous propose une pléthore d'activités afin de célébrer la littérature. Ayant pour thème le héros, le festival se décline sous de nombreuses formes?: théâtre, spectacle de contes, cinéma et expositions. Privilégiant l'accessibilité, il s'ouvre aux plus jeunes avec le spectacle Marcel le rêveur, un conte destiné au 4-11 ans. Mais s'adresse aussi aux seniors avec le duo comique imaginé par Yaël Fishenky dans Les plongeurs de l'extrême?: l'improbable histoire de deux ex-stars des jeux olympiques. Disséminé dans différents lieux culturels de la ville, cet événement mise sur la gratuité. Seul le spectacle de Francis Huster dédié à Albert Camus étant payant, et propose des spectacles tout à fait inédits privilégiant l'originalité.

Pratique. Du 31 mai au 5 juin. À Elbeuf. Programme complet sur www.mairie-elbeuf.fr