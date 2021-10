Joyeuse fête des mères : un film plan-plan

Je vous parle aujourd'hui du film de Garry Marshall avec un casting choral : Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson...

Garry Marshall nous a gratifié dans les années 90 de Pretty Woman et Just Married (ou presque). Depuis le début de cette décennie, il s'amuse à faire des films en rapport avec des jours de fête : il y a eu Valentine's Day en 2010, Happy New Year en 2011 et maintenant Joyeuse fête des mères.

On suit la vie de plusieurs personnages simultanément qui sont pour la plupart reliés entre eux à un moment ou un autre. Cela en devient donc très prévisible et cousu de fil blanc.

Nous surfons aussi sur beaucoup de clichés. Ici la plupart des mères sont mères au foyer et/ou pleine aux as, à la desperate housewives. Elles sont blanches, passent leur temps à faire du sport et des gâteaux et ont toute la ligne.

Je suis restée passive sur mon siège, à regarder le film se dérouler devant mes yeux, sans plus d'émotions. Il y a des moments prévus pour faire rire et d'autres pour être émouvants, mais sincèrement je n'ai pas ressenti grand chose. J'étais contente de revoir certaines actrices que j'apprécie mais cela fait bien peu.

Joyeuse fête des mères est un film sans relief et aspérités, qui ne mérite pas d'être vu au cinéma. Je vous conseille plutôt d'attendre son passage TV. C'est mignonnet, pas franchement un navet non plus, mais c'est loin d'être très intéressant. Profitez plutôt de la fête des mères en famille chez vous, ou allez voir d'autres films à l'affiche !