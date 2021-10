L'Agenda en Normandie : vendredi 27 mai

MANCHE

Jusqu'à dimanche, se tient la 29ème édition du Festival du livre de la jeunesse et de la bande dessinée à Cherbourg-en-Cotentin. Le salon ce vendredi pour les scolaires. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin pour les journées grand public. L'entrée est gratuite.

A l'occasion de la fête des mères, l'association Saint-Lô Commerces organise des animations. Ce samedi, de 15h à 18h, place de l'hôtel de ville, les enfants de 3 à 14 ans pourront profiter gratuitement de 3 structures gonflables. Les 200 premières mamans se verront offrir une rose durant l'après-midi. Vous pouvez également participer à la tombola mise en place pour l'occasion. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Jusqu'à samedi, la MJC et la ville de Vire vous proposent le 15ème festival du jeu sur le thème «Les aventuriers des mers». Vous y trouvez des espaces jeux pour tous les âges, de grands jeux en bois mais aussi une exposition sur les aventures des mers. Animations gratuites et ouvertes à tous.

Ce vendredi, se tient la 6ème édition des Trophées des sportifs Villes de Bayeux. Les meilleurs sportifs et bénévoles des associations bayeusaines seront récompensés. Côté scène musicale, Trottoir d'en face, Tibz, Côme et des talents de l'émission The Voice 2016 seront présents. C'est ce vendredi à 20h à la Halle aux Grains.

ORNE

Ce vendredi, une soirée zen est organisée au centre aquatique Alencéa à Alençon. Ambiance chaleureuse avec les étudiants de l'école de kiné d'Alençon qui vous offriront un massage détente. Inscription sur place le soir même. Rendez-vous, ce vendredi, de 20h à 21h45 pour en profiter. Les infos ICI

A partir de ce samedi et jusqu'au 4 juin, se tient à Flers la 6ème édition du Festival Vibra'Mômes. Au programme des chansons et des spectacles de rue. Retrouvez la programmation complète du festival ICI

Dimanche, la MFR de Pointel dans l'Orne organise "Le bois s'éclate" à l'attention de toute les familles. Pour en apprendre plus sur les métiers du bois mais aussi s'amuser avec les nombreuses animations proposées, rendez-vous ce dimanche à partir de 10h à la MFR de Pointel, près de Briouze. L'entrée est gratuite.