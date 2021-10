Tour de France en Normandie : François Hollande et Albert de Monaco présents au départ ?

Après l'annonce, attendue, de la présence du ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve au grand départ du Tour de France 2016, celle du président de la République, François Hollande pourrait ne plus tarder. Selon les informations que Tendance Ouest a pu recueillir, l'Elysée a d'ores et déjà répondu favorablement à l'invitation des organisateurs. On ne connait pas encore la date exacte de la venue du chef de l'Etat. Mais il pourrait être présent lors des étapes en Normandie, les 2, 3 ou 4 juillet 2016.

La venue du Prince Albert II de Monaco pourrait également être officialisée. Le souverain Monégasque devrait se rendre sur la 3ème étape au départ de Granville (Manche), ville dont la famille de Monaco est proche.