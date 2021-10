Normandie : l’organisation de la Région enfin fixée

De suspense il n’y a pas eu. Ce jeudi 26 mai 2016, le Conseil régional réuni en session plénière à Rouen (Seine-Maritime), a voté la résolution unique fixant définitivement l’organisation territoriale de la Région Normandie. Un projet qui avait été dévoilé mardi 12 mai 2016. L'assemblée a voté à l'unanimité cette résolution.

Terminées donc les querelles entre les deux « capitales », Rouen et Caen. Hervé Morin évoque à cet égard un « acte fondamental pour la Normandie, pour réussir la réunification de notre région. Cette résolution unique marquée par le soucis d’un équilibre territorial et du respect des grands pôles urbains de notre région."

La Préfecture à Rouen, le Conseil Régional à Caen

Le chef-lieu de la région (la capitale administrative et siège de la Préfecture) reste donc à Rouen. La capitale politique, siège du Conseil Régional, est fixé dans l’Abbaye-aux-Dames, à Caen (Calvados).

Des sessions plénières entre Rouen, Caen et Le Havre

La principale inconnue résidait dans l’organisation des sessions plénières. Tout à Caen, comme certains avaient plaidé au départ ? Tout à Rouen, comme cela se faisait depuis le début de mandat ? Ou des sessions tournantes entre les trois plus grandes villes, à savoir Caen, Rouen et Le Havre.

Le président de la Région Normandie a tranché, répondant en cela aux inquiétudes de l’opposition socialiste manifestées par Frédéric Sanchez. Chaque année, deux sessions se tiendront à Caen, deux à Rouen et une au Havre. Si des sessions extraordinaires sont ajoutées à l’agenda, elles devraient se dérouler à Caen.

"C’est une décision d’ordre symbolique qui préserve l’équilibre territoriale. La réunification ne doit dégrader aucune des deux capitales et créer une dynamique conjointe des trois agglomérations. » Hervé Morin

La résolution unique indique par ailleurs « qu’à titre tout à fait exceptionnel, sur des sujets très spécifiques et identifiés, nous nous autorisions à siéger en tout point du territoire régional ».

Notre article : Caen, Rouen et Le Havre vont se partager les sessions plénières

La commission permanente à Caen

Derniers points : les assemblées du Conseil Economique, Social et Environnemental, qui se déroulent avant les sessions du Conseil Régional, se tiendront dans la même ville. La commission permanente se réunira quant à elle à Caen.

Les socialistes disent "Oui mais...

Le groupe socialiste, mené par Nicolas Mayer-Rossignol, a également voté cette résolution.

"En ce qui concerne notre groupe, nous prenons notre responsabilité en votant cette résolution unique car les grands principes qui la gouvernent sont fixés par la loi et il n’y a pas de débat réel sur ces principes. » Nicolas Mayer-Rossignol

Frédéric Sanchez, président de la Métropole et conseiller régional socialiste, a lui aussi salué une résolution "pleine de bon sens". Les deux élus ont réservé leurs piques pour les organigrammes de la Région et de l'Agence de Développement pour la Normandie, en s'inquiétant d'une "Normandie profondément déséquilibrée" et d'un "transfert massif" d'agents vers Caen. Hervé Morin a lui assuré qu'il y aurait "autant de fonctionnaires à Caen qu'à Rouen".

Le reste de l'ordre du jour

Egalement à l’ordre du jour de cette assemblée plénière : le vote du premier budget de la Région Normandie, la désignation des membres du Conseil d’administration et du directeur de l’Agence de Développement pour la Normandie ou le règlement du contentieux entre la Région et l’enseignement privé.