Cyclisme : la troisième manche de l'inter-région Cadets disputée dans l'Orne

La troisième manche de l'inter-région nord-ouest Cadets sera disputée samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 entre Sées et L'Aigle (Orne). L'inter-région regroupe dix-huit départements de Normandie, du Nord, et de l'Île-de-France. Six cadets ont été sélectionnés pour disputer cette compétition, par chacun des comités départementaux.

Les deux premières manches ont été disputées à Nogent le Rotrou (Eure-et-Loire) et Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais). Les deux manches suivantes auront lieu toutes les deux à Senlis (Oise): d'abord sur piste, puis sur route.

L'union fait la force

Initialement c'est le comité de la Manche qui aurait du organiser cette épreuve, mais l'idée d'un contre la montre individuel a favorisé le comité de l'Orne. L'organisation demande une trentaine de bénévoles. Les clubs cyclistes de Nonant-le-Pin et L'Aigle se sont donc associés pour l'occasion, appuyés par l'Union cycliste Alençon-Damigny.

Une première nationale

La particularité de cette manche ornaise, est d'être disputée sur deux jours, ce qui n'arrive jamais chez les cadets. Elle comprendra une épreuve en contre la montre individuel, sur treize kilomètres autour de Sées le samedi à partir de 15h. Puis une épreuve en ligne par équipe de 80 kilomètres le dimanche à partir de 13h30 (présentation des équipes à 13h), entre Sées et L'Aigle, avec une boucle de 13 kilomètres autour de l'Aigle.

Des maillots pour pimenter la course

Cette épreuve sur deux jours est déjà énorme pour des jeunes âgés de seulement quinze ou seize ans. Mais pour la pimenter davantage, les organisateurs ont prévu de remettre des "maillots", avec par exemple un classements meilleur grimpeur (à Montchevrel, Ferrière la Verrerie, Mahéru et au premier passage sur la ligne d'arrivée Rue de la Garenne à L'Aigle), mais aussi avec des sprints intermédiaires à Boitron, Beaumoulins (hippodrome Jean Gabin), et à Ecorcei.

Le VC aiglon, qui célèbre ses 120 ans d'existence cette année, remettra également un maillot au meilleur jeune normand.

Finale nationale

L'Orne accueille la troisième manche de cette épreuve inter-région cadets. A chacune des manches, en fonction de son classement, chaque équipe départementale marque un certain nombre de points. A l'issue de la cinquième manche, les trois meilleurs équipes seront sélectionnées pour aller disputer la finale nationale cadets, en septembre prochain.

Mais la meilleure de toutes les équipes devra aussi désigner en son sein l'un des cadets qui la compose, qui ira disputer en individuel le Championnat de France de l'Avenir, qui est le championnat de France des jeunes coureurs français.

Un Tour de l'Orne en 2017?

L'organisation de cette épreuve avec la collaboration entre plusieurs clubs cycliste du département laisse imaginer l'organisation d'un Tour de l'Orne cycliste, en 2017 ou 2018.

Jean-Pierre Henry, président du VC aiglon, mais également président du Comité de l'Orne de cyclisme :