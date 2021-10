Violences conjugales dans le Calvados : six mois de prison avec sursis

En 1999, à l'age de 15 ans, un couple se forme. En 2011, ils se marient et de leur union nait une petite fille. Mais la jeune femme finit par quitter son compagnon pour cause de violences. Le 16 mars 2016, à Saint-Denis-de-Mèré, près de Condé sur noireau (Calvados), celle-ci se présente au domicile de son ex-compagnon pour y chercher leur petite fille qu'il avait en garde. Elle le trouve endormi, alcoolisé. Vers 20h, il vient frapper chez son ex-compagne. Mais la discussion s'envenime et il la gifle, la faisant tomber.

Le 9 avril, elle va le voir car sa voiture est en panne. L'homme a bu et semble de méchante humeur. Il la gifle et sous le choc, elle lâche l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. Cette fois-ci, la jeune femme porte plainte. A ce moment l'homme a 1,60g d'alcool dans le sang.

Il reprend son emploi

Il a comparu le mercredi 25 mai devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences conjugales. A la barre, il explique qu'il était chef d'équipe dans l’aéronautique et que le stress de son travail l'a amené à prendre l'habitude de boire. Après un arrêt maladie, il a repris son emploi en tant qu'ouvrier. Depuis la dernière fois qu'il a frappé son ex-compagne, il dit qu'il n'a plus jamais bu et voit régulièrement un psychiatre et un addictologue.

Le procureur souligne qu'il semble avoir pris conscience de ses actes et requiert néanmoins 6 mois de prison avec sursis. L'homme reconnaît : "Il est trop tard pour revenir en arrière. J'avance seul sur le chemin pour devenir une meilleure personne. Je revis tout ce que j'ai pu faire subir à ma compagne quand elle était là." Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis.