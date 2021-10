Pourquoi y-a-t'il une toute petite poche sur les jeans dans laquelle on ne peut mettre que deux doigts ?

Jacob Davis et Levi Strauss sont les inventeurs du blue-jeans dont ils déposent le brevet en 1873.



Un vrai jean's digne de ce nom doit :



- Être de couleur bleue Denim très caractéristique du pantalon,

- Ses coutures sont surpiquées et oranges

- Un talon de cuir est apposé à l'arrière du jeans au niveau de la ceinture

- Des petits rivets en cuivre sont piqués dans la toile

- La braguette doit-être à boutons

- ... et doit avoir cinq poches. Deux devant et deux derrières, plus une cinquième toute petite installée à l'interieur de la poche droite.



Mais si vous tentez d'y mettre quelque chose, en règle générale vous aurez du mal à le faire rentrer dedans, voire à l'en sortir... Inutile ou presque à l'heure d'aujourd'hui, elle n'a pour autant pas disparue. Historiquement, cette poche d'une largeur de 5 centimètres, (soit deux pouces US) était appelée "la poche gousset".





On y mettait donc sa montre avec la chaîne qui la reliait au pantalon. Mais après l'apparition de la montre bracelet la poche n'avait plus d'utilité. Rapidement un nouveau petit objet vient remplacer la montre.



Le zippo trouve naturellement sa place dans cette toute petite poche qui fait exactement la bonne taille pour rentrer, d'autant que rempli d'essence, ce briquet devait être impérativement maintenu verticalement, sous peine de se déverser et brûler la peau de son propriétaire.





Aujourd'hui, Le Zippo et la Montre Gousset sont passés de mode. Plus personne ou presque n'utilise cette poche, si ce n'est peut-être pour y ranger son ticket de métro...