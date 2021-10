Caché dans un buisson au Havre, il se masturbe et s'exhibe devant des passantes

A l'abri des regards derrière un buisson, un homme habillé comme un agent d'entretien de la ville et portant un gilet jaune, a une attitude louche, mardi 24 mai 2016, au Havre (Seine-Maritime). A chaque fois qu'une demoiselle passe à proximité, il se baisse comme pour ramasser quelque chose à terre. Il serait en réalité entrain de s'exhiber et de se masturber.

Elles voient clair dans son jeu

Alertée par trois femmes qui ont compris son manège, la police se rend sur les lieux. Mais elle arrive trop tard, le suspect est déjà parti. Les fonctionnaire arriveront tout de même à mettre la main sur l'exhibitionniste présumé qui s'est enfermé dans un local du service technique de la ville. Finalement interpellé, le mis en cause, âgé de 58 ans, a été remis à la brigade des mœurs.