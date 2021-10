Incendie criminel dans la Manche : 4 familles relogées [photos]

Peu avant minuit le mardi 24 mai, un incendie s'est déclaré au numéro 1 de la rue du général Rose à Canisy dans le centre Manche.

Incendie d'origine criminelle

Selon nos sources et les témoins directs rencontrés sur place, l'incendie est d'origine criminelle et ferait suite à un différent familial. Le feu aurait été mis à un quad dans le garage de l'habitation. Toujours selon nos sources, une bouteille de gaz était ouverte à l'arrivée des premiers secours.

photo d'une auditrice de Tendance Ouest prise durant la nuit du 24 au 25 mai 2016

Des voisins confirment à Tendance Ouest que deux explosions importantes ont été entendues.

5h00 d'intervention des pompiers

L'incendie s'est rapidement propagé à l'étage du pavillon et aux toitures voisines. Quatre habitations ont été touchées et quatre familles ont du être relogées dans l'urgence par la mairie. Selon nos informations, en raison des dégats importants (cf photos ci-dessous), le numéro 1 et le numéro 3 de la rue vont devoir être détruits.

Une vingtaine de sapeurs pompiers des centres de secours de Canisy et Saint-Lô est intervenue de minuit à 5h00 le matin du mercredi 24 mai 2016. Plusieurs véhicules étaient présents dont la grande échelle de Saint-Lô.

Aucune victime n'est à déplorer

Une enquête à été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.