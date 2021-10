Dans le Calvados, les jeunes se mettent à l'athlétisme avant le meeting des pros

Les premiers ateliers dédiés à l'athlétisme et accessibles aux jeunes en amont du meeting d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) qui se déroulera le jeudi 16 juin 2016 ouvre mercredi 25 mai. La quinzaine d'activités mises en place ont pour but de faire découvrir aux enfants la discipline et les différentes épreuves de ce sport. Les prochaines cessions sont proposées les mercredis 1er, 8 et 15 juin. Sauts, lancers, courses et parcours sont au programme.

Jeudi 16 juin, en ouverture du Meeting d’athlétisme d’Hérouville, les finalistes s’affronteront au stade Prestavoine, et auront le privilège de fouler la piste avant les professionnels.