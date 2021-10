Wiz Khalifa a reçu 2 récompenses lors des Billboard Music Awards 2016: meilleure chansons du top 100 et meilleure chanson rap grâce à "See you again" feat. Charlie Puth.

Son projet actuel l'emmène en tournée aux Etats-Unis avec Snoop Dog. D'ici là, il partage le clip "So much" avec ses fans et l'audio de "Pull up" avec Lil Uzi Vert.