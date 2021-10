10 ème édition du festival Les Bichoiseries dans l'Orne

En 2015 plus de 4500 personnes ont assisté au festival les Bichoiseries sur le sublime site du Mont de Cerisy-Belle-Etoile. Ce festival à taille humaine est gérée par l'association locale Mafio'Zik (35 membres toute l'année, plus de 150 bénévoles durant le festival).

Cette année, le festival se déroule, vendredi 24 et samedi 25 juin, avec de nombreux concerts, pour tous les goûts:

Vendredi 24 juin:

Les Tambours du Bronx

Collectif 13 (avec des musiciens de Tryo, Sinsémilia, No one is innoncent...)

GiedRé

Lamuzgueule

Headcharger

The Goggs

Samedi 25 juin:

Le Peuple de l'Herbe

Che Sudaka

Dubioza Kolektiv

L'Esprit du Clan

Les 3 Fromages

Les Décalés du Bocage

Mado et les Frères Pinard

Ne manquez pas le concert d'ALDEBERT, samedi 25 juin à 14h, un moment magique à passer en famille devant "Enfantillages 2".

Réservez vos places pour les Bichoiseries avec Tendance Ouest.