Hockey sur glace, Division 1. Un nouveau cycle chez les Drakkars de Caen

Les dirigeants du Hockey Club de Caen (Calvados) ont du pain sur la planche fin mai 2016. Avec une dizaine de départs actés ou en passe de l'être, ils doivent rebâtir une équipe pour la saison suivante en Division 1. Thibault Geffroy, Udo Marie, Erwan Pain, Karl Léveillé, Zack Sternberg, Bobby Gertsakis, Hugo Damy et Damien Grendka. Cette longue liste de joueurs, dont les six premiers apparaissaient parmi les cadres de la saison passée, répertorie les départs déjà actés du Hockey Club de Caen. Ceux de Roberto Gliga et David Minarik, font peu de doute.

Recrutement limité

"Puisqu'on tourne une page, autant aller à fond dans un nouveau projet, souligne Luc Chauvel avec pragmatisme. Nous sommes en fin de cycle. De nouvelles générations vont arriver, c'est enthousiasmant." Karl Léveillé et Hugo Damy s'en vont à Briançon (Hautes-Alpes), fraîchement relégué de Ligue Magnus. Damien Grendka reste lui aussi en D1, du côté de Vanoise (Savoie). Thibault Geffroy préparera sa reconversion à Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour remplacer tous ces partants, le recrutement ne sera pas si pléthorique qu'on peut l'imaginer.

"Il reste quatre à cinq étrangers à signer", indique Luc Chauvel. Ce dernier en a déjà attiré un en la personne du Finlandais Matias Simontaival, ancien international U17 qui n'est pas parvenu à percer dans les ligues pros. Cet attaquant aux grosses qualités de patineur est à la relance. C'est le cas aussi du jeune français Matthieu Joeger (20 ans), formé en Suisse et désireux d'y retourner par la grande porte après avoir parfait son apprentissage. Deux jeunes Rouennais sont par ailleurs attendus en prêts.