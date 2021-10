Une entreprise lance le déménagement à vélo et débarque en Normandie

En matière de déménagement, les Bretons en connaissent un rayon ! Pour preuve, "Tout en vélo", la société coopérative et participative, créée à Rennes (Ille-et-Vilaine), qui propose depuis 2009 une solution de déménagement écologique et économique : le transport à vélo. Fort de ce succès, l'entreprise bretonne a choisi d'exporter ses services à Rouen (Seine-Maritime) et y sera opérationnelle dès la fin du mois de juin 2016.

"Nous lançons très prochainement une opération de communication puisque nous ramenons nos remorques de Rennes à vélo", se réjouit Samuel De Gentil, dirigeant de "Tout en vélo". "Nous serons accueillis à Rouen par l'association Guidoline, qui nous oriente sur le projet, le 4 juin en début d'après-midi".

Transport bon marché

Si la démarche peut paraître insolite, les avantages sont évidents et les deux-associés gérants nullement effrayés par les grands appartements, une remorque pouvant transporter jusqu'à 300 kilos. Calculés sur mesure en fonction du volume et de la distance, les tarifs proposés restent attractifs par rapport aux déménageurs traditionnels. "Pour le déménagement d'un couple avec trois enfants, qui nécessite de faire travailler quatre personnes sur une journée, le coût varie entre 800 et 1000 euros", estime Samuel De Gentil. Un bon argument pour passer au vert.

À l'instar des déménageurs rennais, les Rouennais tablent déjà sur un objectif de 70 déménagements par an. Concernant le service de livraison, ouvert aux particuliers et professionnels, "des partenariats sont déjà en train d'être mis en place avec des entreprises rouennaises", confie Samuel De Gentil.

Pratique. www.toutenvelo.fr. Tél. 06 63 42 54 42.