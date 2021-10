Pénurie de carburant : appel à la grève à la raffinerie ExxonMobil, près du Havre

Le spectre d'une pénurie de carburant plane toujours sur les automobilistes normands. Après la mise à l'arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) vendredi 20 mai 2016, celle de ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) pourrait également ne plus fonctionner dès le mardi 24 mai 2016. En cause : un appel à la grève lancé par la CGT et FO pour demander le retrait de la loi Travail. Pourtant, la préfecture de Seine-Maritime tentait de d'éteindre l'incendie, lundi 23 mai 2016, en assurant que nombre de stations étaient réapprovisionnées.

Notre article : 10 millions de litres livrés en Seine-Maritime, le Calvados limite les pleins

Les forces de l'ordre empêchent tout blocage

La grève intervient après une journée tendue ce lundi 23 mai 2016. En début de matinée, les forces de l'ordre s'étaient mobilisées pour empêcher tout blocage de la troisième raffinerie de France comme ça a pu être le cas à Grand-Quevilly pour le dépôt Rubis Terminal. A la mi-journée, les deux syndicats grévistes ont installé une tente pour consulter le personnel sur une éventuelle grève. Mais là encore, les forces de l'ordre ont empêché le déploiement de cette tente, exécutant ainsi un ordre de la préfecture qui a interdit tout rassemblement devant les raffineries.

Les trois plus grandes raffineries de France à l'arrêt

Si les personnels se mettaient en grève, la situation se compliquerait sérieusement dans les stations-services. Cela signifierait que les trois premières raffineries de France - celles de Donges près de Nantes (Loire-Atlantique), de Gonfreville-l'Orcher et de Notre-Dame-de-Gravenchon - qui représentent 60% du raffinage français - seraient à l'arrêt.

Notre article : L a raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher à l'arrêt

La situation pourrait encore empirer

Et cela pourrait empirer : les personnels de la Compagnie Industrielle Maritime qui exploite les terminaux pétroliers du Havre et d'Antifer (près d'Etretat) et dont les installations sont connectées par oléoducs aux raffineries de Total et d'Exxon, pourraient aussi se mettre en grève.

Avec AFP