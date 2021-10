Seine-Maritime : après avoir incendié la voiture volée, ils tentent de fuir

Il est 9h30 ce vendredi 20 mai 2016 au matin : les policiers de Dieppe (Seine-Maritime) se rendent à Cricquebeuf-en-Caux pour une séance de tirs. Sur le chemin, ils remarquent sur l'A151 une Mercedes accidentée. La voiture, volée, était conduite par deux hommes. Ils sont aperçus à proximité du véhicule en train d'y mettre le feu.

La gendarmerie les intercepte

Une course-poursuite commence. La police lance un appel et c'est finalement la gendarmerie qui intercepte les deux fuyards quelques minutes plus tard. L'un est âgé de 28 ans et est domicilié à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. L'identité du second n'est pas encore connue. Ils ont été placés en garde à vue.