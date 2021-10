Pénurie de carburant en Normandie : les stations ouvertes et fermées en temps réel sur une carte

Lundi 23 mai 2016, la situation du carburant ne s'est pas améliorée. Dans la matinée, plusieurs raffineries et dépôts pétroliers sont encore bloqués par des salariés opposés à la loi Travail. Selon la CGT, plus d'une dizaine de sites sont paralysés par les syndicats : Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhone), Donges (Loire-Atlantique), Dunkerque (Nord), mais surtout la raffinerie Total de Gonfreville l'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime).

1500 stations-service en rupture de stock total ou partiel

S'ajoute à ce phénomène la panique des usagers qui ont pris d'assaut les stations-service. Certaines d'entre elles ont enregistré une consommation trois fois supérieure à la moyenne. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, a indiqué que quelque 1 500 stations, sur les 12 000 du pays, sont en rupture totale ou partielle de stock.

Sur les 2 200 stations-service exploitées par Total en France, 390 étaient en rupture partielle ou totale dimanche, dont 76 en Ile-de-France, 73 dans le Nord-Pas-de-Calais, 60 en Bretagne et autant en Normandie, a précisé le groupe français. "Depuis le début du mouvement social, Total fait le nécessaire pour s'adapter à cette situation et organiser l'approvisionnement de ses stations-service en conséquence".

"Utiliser l'ordre public"

"Nous allons continuer à évacuer un certain nombre de sites et notamment les dépôts" de carburant, a promis dimanche 22 mai le Premier ministre Manuel Valls depuis Tel-Aviv (Israël), au cours d'une interview sur BFMTV et la chaîne israélienne i24 News. "Nous allons créer les conditions pour que, dès demain et massivement, ces dépôts puissent refonctionner", a renchéri Alain Vidalies sur France 2, distinguant les dépôts où les salariés "exercent leur droit de grève", de ceux "dont l'accès est interdit par des gens qui à l'extérieur font des barrages", allusion aux chauffeurs routiers répondant à l'appel de la CGT et de FO. Dans les cas de blocage par l'extérieur, "nous allons utiliser l'ordre public", a-t-il affirmé.

Dimanche, dans la matinée, plusieurs dizaines de CRS avaient déjà délogé de deux autres dépôts de Dunkerque les manifestants qui les bloquaient depuis jeudi matin, tandis que deux autres avaient été débloqués samedi, à Rouen (Seine-Maritime) et Lorient (Morbihan), et qu'un, en Normandie, a été levé spontanément.

Le préfet du Calvados limite les approvisionnements

Le préfet du Calvados a décidé de restreindre les pleins des automobilistes à 20 euros maximum. Un arrêté a été pris, le temps que les stations-service soient réapprovisionnées.

?Arrêté de restriction #carburant dans l'attente du réapprovisionnement des stations du #Calvados plein limité à 20€ https://t.co/twwFoqIs1h — Préfet du Calvados (@Prefet14) 23 mai 2016

Dans la Manche, 41 stations sans carburant

Dans la Manche, sur les 173 stations-service que compte le département, 41 sont en rupture complète de stock et 20 sont en rupture partielle. "Le préfet de la Manche a par ailleurs décidé d’interdire la vente de carburant sous forme de jerricans et de bidons afin d’éviter le sur-stockage."

#CARBURANT dans la #Manche: 41 stations en rupture complète et 20 en rupture partielle : https://t.co/vm9E6LUV49 pic.twitter.com/uoNtSehZHB — Préfecture 50 (@Prefecture50) 23 mai 2016

Vols de carburant en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, certains profiteraient de la pénurie de carburants pour siphonner des réservoirs et revendre l'essence et le gazole au double du prix actuel.

Bagarre près d'une station service du Havre

Aux abords d'une station-service du Havre, une bagarre a éclaté entre deux automobilistes, samedi 21 mai, en fin d'après-midi. L'un d'eux, fauché par l'autre, a été hospitalisé.

Une carte en temps réel

Un carte interactive répertorie les pénuries en temps réel. Elle a été établie à l'aide des données en provenance d'"Essence", une application comparateur de prix de carburants largement utilisée en France.