Manche : 24 stations-service en rupture totale de carburant, 45 en rupture partielle

Il y a 173 stations-service dans le département de la Manche. Après avoir été contactées par les services de la préfecture, il apparaît que 24 d’entre elles sont en rupture totale et 45 sont en rupture partielle sur un carburant, indiquent les services de l’Etat.

Trop d’achats de précaution ?

La fermeture de plusieurs pompes résulte notamment d’achats de précaution des consommateurs. Devant faire face à un surcroît soudain de consommateurs, certaines stations ont décidé de limiter les approvisionnements à un nombre de litres maximum.

Jerricans et bidons interdits

Si la Manche n’est pas confrontée, à ce stade, à une pénurie de carburant, le préfet a décidé d’interdire la vente de carburant sous forme de jerricans et de bidons afin d’éviter le sur-stockage. Dans ce cadre, Jacques Witkoswki "appelle chacun à faire preuve de civisme et de bon sens". Et de préciser : "En outre, à titre de précaution, un quart des stocks de carburants est réservé aux véhicules prioritaires (services de secours, sécurité, énergie…) ».

Rappelons qu'ailleurs en Normandie, la situation est particulièrement tendue autour des raffineries de pétrôle, notamment au niveau de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher, située près du Havre (Seine-Maritime), qui est en phase d'arrêt.