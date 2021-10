Chantiers navals de Cherbourg : en Bretagne, CMN coopère avec Kership

A Cherbourg (Manche), les chantiers navals CMN sont à l'étroit. L'entreprise va d'ailleurs construire une usine flambant neuve au bord de l'eau, sur le port. Depuis la fin 2015, CMN travaillait aussi au rachat des chantiers STX de Lanester, dans le Morbihan, face à un sérieux concurrent : le Breton Kership, alliance industrielle entre DCNS et les chantiers Piriou. C'est finalement Kership qui a été sélectionné, ce vendredi 20 mai 2016, pour racheter le site.

Infrastructures et main d'oeuvre

Néanmoins, CMN n'a pas tout perdu pour autant, car les deux sociétés s'étaient entendues mercredi 18 mai 2016 sur "un accord d'utilisation partagée des capacités industrielles" du site de Lanester. En clair, les infrastructures et la main d'oeuvre pourront être mis à disposition de l'entreprise cherbourgeoise, via un système de sous-traitance. Cela permettra aussi à Kership de combler les baisses de charges.

Des contrats en 2017

"Face à une concurrence rude, il est nécessaire que les entreprises françaises de construction navale coopèrent le plus largement possible", a commenté Iskandar Safa, actionnaire majoritaire des CMN. "Kership offrira à d’autres chantiers et en particulier à CMN l’accès à un outil de production performant, contribuant ainsi à renforcer l’activité industrielle du Pays de Lorient et la compétitivité de la filière française navale sur le marché international", déclare de son côté le PDG de DCNS, Hervé Guillou.

2017 promet de nouveaux contrats pour CMN. Lors de la présentation de sa nouvelle usine, Pierre Balmer avait indiqué le 29 avril dernier qu'un important partenariat pourrait être annoncé prochainement.