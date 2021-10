Pénurie de carburant en Normandie : quelle est la situation dans votre département ?

"Plus de gasoil". Des plots et des bandeaux tirés devant les pompes. Des files interminables de voitures... En Normandie, les mêmes scènes se répètent dans de nombreuses stations-service. Vendredi 20 mai 2016, plusieurs dizaines d'entre elles sont à sec. Le mouvement contre la loi Travail et le blocage des raffineries et des terminaux pétroliers, en Seine-Maritime notamment, fait planer une pénurie de carburant qui touche toute la Normandie... mais qui pourrait avoir des impact dans tout le pays.

70 stations-service de Total en rupture de stock

La raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime), celle d'ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon, le dépôt de carburant Rubis Terminal du Grand-Quevilly, près de Rouen, sont bloquées par des salariés. Dans le quart nord-ouest de la France, 70 stations-service de Total, sur les 350 que compte l'entreprise, sont en rupture de stock.

L'Etat se veut toujours rassurant

Le secrétaire d'État chargé des Transports Alain Vidalies, se veut toujours rassurant. Il a répété vendredi 20 mai 2016 qu'il n'y avait "pas de risque de pénurie à court terme" de carburant. "Il y a 20% des stations autour du Havre et Rouen qui sont fermées", a-t-il affirmé.

La situation département par département.

Dans l'Orne

Le préfet a décidé de réquisitionner cinq stations-service pour les besoins des véhicules d'urgence. Il s'agit des stations :

TOTAL de Saint-Langis-les-Mortagne

TOTAL de l’Aire de la Dentelle de Valframbert

TOTAL, avenue de Paris à Argentan

ELAN, route de Paris à Flers

AVIA, rue de Paris à Flers

Le préfet a également interdit l’achat de carburant "hors réservoir" et limite les approvisionnements aux stations-service à "20 litres pour les véhicules légers" et à "50 litres pour les poids lourds". Une décision qui s'explique par "une inquiétude exagérée qui incite certains usagers de la route à anticiper leurs besoins en constituant des réserves".

Dans le Calvados

La préfecture souligne que les trois dépôts pétroliers du département "ne subissent pas de perturbations en terme d’approvisionnement et de livraison. Le département compte 150 stations-service, dont 121 ont pu être contactées par les services de la préfecture". 13 d’entre elles sont en rupture totale dont cinq dans l’agglomération de Caen (Calvados) et le reste dans l’est.

"Le Calvados ne connaît donc pas de pénurie de carburant, insiste le préfet. A titre de précaution, il a été décidé d’interdire la vente de carburant sous forme de jerricanes afin d’éviter le sur-stockage". Les autorités du département appellent chacun à faire preuve de "civisme et de bon sens".

Trois stations-service seront partiellement réservées aux véhicules prioritaires (services de secours, sécurité, énergie...).

Dans la Manche

"Le département de la Manche compte 173 stations-service", indique la préfecture de la Manche. 24 d’entre elles sont en rupture totale et 45 sont en rupture partielle sur un carburant. "La fermeture de plusieurs pompes résulte notamment d’achats de précaution des consommateurs. Devant faire face à un surcroît soudain de consommateurs, certaines stations ont décidé de limiter les approvisionnements à un nombre de litres maximum."

La Manche ne serait pas confrontée, à ce stade, à une pénurie de carburant. La vente sous forme de jerricans et de bidons a été interdite.

Dans l'Eure

La préfecture s'est voulue rassurante et a indiqué qu'il n'y "aucune pénurie dans le département". Cependant, les 33 stations-service du département, qui ont conventionné avec la préfecture, "réservent 25 % de leur stock aux véhicules prioritaires et d’urgence". Vendredi 20 mai, le préfet a ajouté que "20% des stations-service sont fermées".

"Néanmoins, les réapprovisionnements, sans s’interrompre, s’effectuent à un rythme plus lent. En conséquence et afin de pouvoir permettre à chaque usager de la route, de s’approvisionner, j’ai décidé, par voie d’arrêté préfectoral, de prendre les mesures suivantes, applicables à l’ensemble du département de l’Eure :

Interdiction de la distribution de carburants par automate.

Interdiction d’enlèvement et de transport de carburants en jerricans, citernes ou tout autre contenant portable.

Limitation de la vente de carburants à 30 litres par véhicule."

En Seine-Maritime

Dans le département le plus touché de Normandie, la préfecture indique que "beaucoup d'endroits sont ravitaillés en permanence" et que la "situation s'améliore". Cependant, la préfète Nicole Klein a pris un arrêté, jeudi 19 mai 2016, "interdisant l’achat de carburant hors réservoir du véhicule". Les usagers ne peuvent donc pas remplir de bidons et autres contenants. "Des consignes ont été transmises aux forces de sécurité afin de veiller à l’application de cet arrêté". La préfète renouvelle son appel au "civisme et à la responsabilité de chacun".