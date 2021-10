Manche : les agriculteurs en colère déversent du purin et des pneus devant la préfecture

Les agriculteurs se sont de nouveau mobilisés, jeudi 19 mai 2016, en début de soirée, devant la mairie de Saint-Lô (Manche). Organisé par les Jeunes Agriculteurs et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ce mouvement a rassemblé plus de 130 agriculteurs selon la police.

Les agriculteurs veulent des prix rémunérateurs. Ceux imposés par les industriels ne permettent plus de subvenir aux charges des exploitations.

La situation devient critique

Les cours ne remontent pas. Le plan de soutien à l'élevage décidé l'été dernier, 12 millions d'euros dans la Manche, n'est pas suffisant. Les versements des financements de la PAC 2015, qui n'ont pas encore été versés, ne le seront pas avant septembre. Les exploitations sont au bord de la faillite et n'ont pas eu accès au dispositif d'avance de trésorerie remboursable. Pour ces agriculteurs, la situation se détériore encore un peu plus et devient critique.

Du purin des des pneus devant la préfecture

De nombreux tracteurs ont stationné devant l'hôtel de ville, remplis de purin, de souches et de vieux pneus. Ils ont été conduits devant la préfecture de la Manche, où les bennes ont été déversées. Des pétards et des pneus ont été lancés dans la cour de l'établissement.

