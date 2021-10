Un perroquet flashé à 43km/h par la Police allemande

D'après les policiers allemands, ils auraient installé un radar dans une zone limitée à 30 km/h dans une rue de Zweibrücken, près de la frontière française, lorsque le radar s'est enclenché, alors qu'aucune voiture n'était en vue... Sur l'image captée par le radar, pas un véhicule dessus...





Mais en y regardant de plus près, on y aperçoit en fait l'oiseau qui volait à basse altitude, et à 43 km/h.













Suite à ça, la police a ensuite publié sur Twitter la photo-radar du contrevenant à plumes.