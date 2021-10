La cafétéria du cinéma Lux à Caen

À la carte : tartes du jour (7,50€), soupes de saison (de 3 à 5€) ou encore terrines de la mer (truite à l’aneth fraîche, maquereau à la moutarde à l'ancienne etc.) ou de la terre (porc aux pommes etc.)

Un repas sympa !



J'opte pour une tarte au saumon. La commande est prise par le responsable des animations, signe qu'ici tout le monde met la main à la pâte, dans une ambiance franchement conviviale. Elle est rapidement servie et fondante. La personne qui m'accompagne a choisi celle au jambon et aux champignons. Il ne regrette pas non plus son choix. Il faut dire qu'ici tout ou presque est local : certaines terrines de Vire, le fromage du Pays d'Auge, le cola de la Manche, la bière de Saint-Rémy au sud de Caen etc. Pour poursuivre, on me propose un gâteau au chocolat fait maison (2,20€) et ou un sablé bio (1,10€). Nous testons les deux. Accompagnées d'un café, ces douceurs achèvent un repas sympa où cinéphiles d'un jour ou de toujours se croisent et peuvent à loisir échanger.

Pratique. Cinéma Lux 6, avenue Saint-Thérèse. Tél. 02 31 82 09 18. Service à partir de 13h30 et jusqu'à la dernière séance.