Réinventer la Seine en Normandie : le réglement de l'appel à projets mis en ligne

Après le temps de la présentation, voici venu celui des candidatures. Le règlement de l'appel à projets Réinventer la Seine, porté par le maire du Havre (Seine-Maritime) Edouard Philippe, le président de la Métropole Rouen Normandie Frédéric Sanchez et la maire de Paris Anne Hidalgo, est désormais disponible en ligne depuis le mercredi 18 mai 2016. Les cahiers des charges des 35 sites concernés, entre Paris et Le Havre en passant par l'Eure et Rouen, par sont également visibles sur le site du projet.

Notre article : 40 sites à reconquérir pour réinventer la Seine

Les investisseurs ont maintenant jusqu'au 12 septembre pour déposer leurs manifestations d'intérêt. Viendra ensuite la phase de dépôt des offres finales et, début 2017, l'analyse de ces offres afin de déterminer les lauréats.

Les élus ont déjà dévoilé quelques pistes pour transformer ces sites (le chai à vin et l'Oceade à Rouen, les bassins du centre-ville du Havre, le belvédère du Cap de la Heve au Havre...) : hébergements sur l'eau, bureaux, activités sportives... Tout est possible !