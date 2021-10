L'Agenda en Normandie : jeudi 19 mai

La Nuit des Musées revient samedi. C'est une manifestation européenne créée en 2005 qui se déroule simultanément dans plusieurs pays. Evidemment, la Normandie participe. Retrouvez le programme complet ICI, c'est gratuit dans la plupart des musées.

MANCHE

Les Téméraires, c'est vendredi et tout ce week-end. La 22ème rencontre de théâtre amateur se tient à Cherbourg-en-Cotentin. Au programme : des spectacles, une soirée «brèves», des moments de rencontres et d'échanges ou encore une exposition photographique.

Tout ce week-end, c'est la fête du cheval au Pays de la Baie du Mont Saint Michel. Un week-end de découverte et d'animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Complexe équin des Blins à Dragey Ronthon. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Jeudi, La France a un incroyable talent organise un casting en Normandie. Amateur, professionnel, seul ou en groupe, si vous avez du talent rendez-vous à partir de 19h au Cabaret Le Chaudron Magik à Ouilly-Le-Vicomte, près de Lisieux. Si vous voulez assister au spectacle et être dans le public, c'est possible. L'entrée est à 10€.

Samedi, assistez au nouveau spectacle de l'humoriste Véronique Dicaire au Zénith de Caen. Voices, ce sont plus de 50 voix qu'elle imite, de Madonna à Lady Gaga en passant par Céline Dion. C'est ce samedi à 20h. L'entrée varie de 49€ à 62€.

ORNE

Vendredi, se tient la nocturne alençonnaise. Au programme : marché d'art et du terroir, ouverture nocturne des commerces, village enfants, démonstrations de métiers anciens et animations médiévales gratuites. Rendez-vous à partir de 16h dans le centre-ville d'Alençon.

Tout ce week-end, c'est le 25ème Corso Fleuri de Saint-Germain-du-Corbéï. Au programme : fête foraine et feu d'artifice à 23h le samedi et grand défilé avec chars et fanfares le dimanche à partir de 14h30.