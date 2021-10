Emploi en Normandie : 90 recrutements en CDI dans l'usine Renault de Dieppe

L'usine de Dieppe est le berceau de la marque sportive Alpine en cours de résurrection.

125 embauches en CDI

"L'usine Alpine de Dieppe a annoncé ce jour le recrutement de 90 personnes en CDI. Cette nouvelle annonce de recrutement portera à 125 le nombre d'embauches en CDI en 2015 et 2016 sur le site", a précisé Renault, le constructeur automobile français. En outre, 40 autres personnes vont être recrutées en CDD.

La relance de l'Alpine

De même source, "les recrutements concerneront des postes d'opérateurs de fabrication, d'encadrement de production, et des métiers supports de la fabrication (qualité, logistique...)".

Après plus de 20 ans de sommeil, Renault a annoncé à la mi-février la relance d'Alpine, espérant ainsi conquérir des parts de marché dans un segment des coupés sportifs "premium" où règne l'Allemand Porsche (groupe Volkswagen) et s'assurer des retombées en terme d'image.

Version définitive en 2017

Plusieurs prototypes rappelant la "berlinette" A110 des années 1960-1970 ont été présentés, et la voiture est attendue en concession dans sa version définitive en 2017.

Fief historique d'Alpine, l'usine de Dieppe, de taille réduite, avait vu sa pérennité mise en doute. Elle ne produisait plus que des modèles sportifs de Renault, et plus récemment, des voitures électriques Bluecar en partenariat avec Bolloré.

1000 CDI en France

Renault avait annoncé le 12 février l'embauche de 1.000 personnes en CDI en France en 2016, dans la foulée d'une année 2015 marquée par un bénéfice net de

2,96 milliards d'euros, en hausse de près de 50%.