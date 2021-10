Thierry Ardisson déménagerait sur D8 avec son émission "Salut Les Terriens !"

Vincent Bolloré, président des conseils de surveillance du groupe Canal+, a déclaré son intention de réduire drastiquement le nombre d'émissions en clair sur Canal+ la saison prochaine.



"Quand on ouvre une plage en clair, on gagne certes à court terme des recettes publicitaires, mais à long terme, on perd des abonnés", déclare-t-il.





Raison pour laquelle il est fort probable que la chaine fasse le choix de déménager l'émission de Thierry Ardisson, comme peut-être celle d'Ophélie Meunier ''Le Tube'', et "Le Supplément" de Maïtena Biraben.



Thierry Ardisson pourrait même voir son émission arriver en Prime-Time dès la rentrée prochaine.