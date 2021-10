Orne : dans la rue contre la "haine anti-flics", les policiers exigent plus de moyens

Les policiers sont au bout du rouleau et épuisés par l'état d'urgence. Ils demandent davantage de considération et de moyens. Ce mouvement national de grogne a été relayé dans tous les commissariats de France, mercredi 18 mai 2016. A Alençon, Flers et Argentan (Orne), les fonctionnaires de police ont suivi le mouvement et sont descendus dans la rue.

Ils protestent contre la "haine anti-flics", dont ils se disent victimes. Ils déplorent également les débordements lors des mobilisations contre la loi Travail et notamment de la part de "milices anarchistes", partout en France. Les deux affiches publiées à leur encontre par un syndicat de la CGT sont également dans leur ligne de mire.

Jean-Pierre Malige, secrétaire départemental du syndicat Alliance, et Stéphane Bonnenfant du syndicat Unsa-Police de l'Orne, expliquent les raisons de leur colère :

Les forces de l'ordre se sont également rassemblées à Caen.