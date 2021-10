Au nord de Rouen, un mort et un blessé grave dans l'accident entre un camion et une voiture

Nouveau drame de la route en Normandie. Un accident entre un poids-lourd et une voiture a fait un mort et un blessé grave mardi 17 mai 2016 à 15h40 sur l'A29, au niveau de l'échangeur de Beautot, entre Rouen et Dieppe (Seine-Maritime).