Tennis de table : le Caen TTC s’incline lourdement face en Angers en Pro A

Dans le premier match ce mardi 17 mai 2016 à l'occasion de l'avant-dernière journée de Pro A, le champion d’Allemagne Patrick Baum s’est incliné après avoir manqué quatre balles de match. Inconstant dans le jeu, il a subi le jeu adverse face à un Chen Jian combatif et plus en réussite. Le vice-champion de France Romain Lorentz, n’a guère fait mieux de son côté. Face à un Jens Lundquist très en forme qui lui inflige 3-0.

Combattif, Romain Lorentz est tombé sur un adversaire plus fort que lui. Même son de cloche pour le Mexicain Marcos Madrid fraichement qualifié pour les JO de Rio. Il n’a rien su faire face au suédois Jon Persson et s’incline également 0-3.

Enfin dans le dernier match, Patrick Baum, le leader caennais, s’est encore une fois montré très décevant. En s’inclinant 1-3 face à Jens Lundquist, il signe une nouvelle contre-performance qui n’arrange pas les affaires caennaises.

Patrick Baum 2 – 3 Chen Jian

Romain Lorentz 0 – 3 Jens Lundquist

Marcos Madrid 0 -3 Jon Persson

Patrick Baum 1 – 3 Jens Lundquiest

Les hommes de Xavier Renouvin retrouvent donc la neuvième place du classement, synonyme de barrage. Pour l'éviter, les Caennais devront donc s'imposer vendredi 20 mai face à la Romagne tout en espérant qu'Istres s'incline dans le même temps. Une tâche qui s'annonce bien compliquée, même si le coach caennais veut y croire : " Il ne faut pas baisser les bras, on verra vendredi. Et puis si il faut passer par les barrages on donnera le maximum."