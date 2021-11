Insolite à Caen : il a coiffé les stars d'Hollywood

Ce nouveau coiffeur installé dans le quartier de la Demi-lune a le souvenir modeste. Au lieu d’afficher, sur un mur de son salon, une lettre de recommandation de l’ancien président américain Bill Clinton, Fabien Saint-Val préfère la garder dans son bureau. “Je coiffais le bras droit de Bill Clinton à sa fondation de New-York. Le président m’a alors fait confiance pour organiser une soirée de charité à San Francisco, d’où cette lettre”, explique-t-il.

Son destin hors du commun l’a d’abord amené à travailler à New York pour la comédie musicale Cats. Après un bref retour en France, il choisit de partir à San Francisco. Entre 2005 et 2009, il exerce son art de studios-télé en plateaux de cinéma ou de publicité, en passant par les défilés et autres soirées. L’occasion lui est donnée de coiffer des vedettes de l’actualité “people” comme Paris Hilton.

Un coin de Californie

Depuis son retour en France en 2008, “pour se rapprocher de sa fille”, il a toujours eu envie d’ouvrir son salon. C’est chose faite. Fabien Saint-Val a opté pour un cadre résolument convivial, où les clients se laissent coiffer dans un fauteuil et bénéficient de massages. L’inauguration est prévue ce lundi 4 juillet, grande fête nationale aux États-Unis.

> Audio : il nous parle de sa rencontre avec Bill Clinton, et de la lettre de recommandation qui en a découlé.