Tendance Live à Granville : Claudio Capéo et sa gouaille unique pour fêter la musique!

Claudio Capéo, Claudio Ruccolo à la ville, a 31 ans et déjà une longue carrière derrière lui. Il a fait beaucoup de scène et notamment les premières parties de Yannick Noah, Frero Delavega, Boulevard des airs ou encore Tryo.

C'est tout naturellement qu'il est pris pour participer à The Voice cette année. Un tremplin pour lui, pour montrer son style au plus grand nombre et montrer par exemple que l'accordéon a toute sa place dans la musique d'aujourd'hui.

Un timbre de voix reconnaissable tout de suite, une belle plume et un style bien à lui, Claudio Capéo marque déjà les esprits avec son premier single "Un homme debout". Le chanteur espère sortir son album complet avant la fin de l'année.

Claudio Capéo sera sur la scène du Tendance Live de Granville samedi 18 juin 2016 dès 19h. Un concert gratuit avec entre autres June The Girl, Côme, Oh Dear Vegas...