Nouvelle ligne Paris-Normandie : 3200 signatures remises à la SNCF pour préserver le tronçon Rouen-Yvetot

Ils disent "Oui à la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN), mais pas à n'importe quel prix", et le font savoir. Une douzaine d'élus, dont le député Christophe Bouillon, accompagnée par des responsables associatifs et des habitants, tous membres du collectif éponyme, sont venus vendredi 13 mai 2016 déposer une pétition au siège normand du réseau SNCF, à Rouen (Seine-Maritime). Lancée fin 2015, la pétition a récolté depuis 3200 signatures.

Des millions d'euros pour une poignée de minutes ?

La revendications principale que formule le collectif depuis sa création : privilégier la modernisation ou la rénovation des 34 kilomètres du tronçon qui relie Rouen à Yvetot, plutôt que d'en créer un nouveau. L'option du nouveau tracé permet de gagner une poignée de minutes entre Yvetot et Rouen mais obligerait à sacrifier 350 à 400 hectares de terres agricoles et communales. Des terrains déjà très impactés par d'autres projets.

À l'issue de l'entrevue, les membres du collectif, l'air satisfait, soulignent un changement de ton de la part de la SNCF et disent avoir été entendus par Pascal Mabire, le nouveau chef de mission LNPN, arrivé il y a quelques jours en Normandie. "Six scénarios sont actuellement à l'étude pour le tronçon Rouen-Yvetot, tous passant par l'est ou l'ouest de Barentin", leur a-t-il indiqué avant de confirmer qu'il se rendrait sur le terrain pour bien comprendre leurs arguments. Le tracé définitif de la LNPN devrait être dévoilé en juin prochain.

Une pétition accessible sur internet

Si 3200 signatures ont été déposées à la SNCF de Normandie par le collectif, la pétition ne s'arrête pas pour autant. Les membres du collectif se disent "prêts à continuer le combat s'ils ne sont pas entendus, quitte à aller en justice s'il le faut", a précisé le député seinomarin Christophe Bouillon. Prochainement, la pétition sera accessible en ligne, alors qu'elle ne l'était pour le moment qu'en mairies ou lors de certaines occasions comme sur les marchés des communes concernées par exemple.



À lire aussi :

Le collectif "LNPN : Oui, mais pas à n'importe quel prix" a été lancé en juillet 2015 par une quinzaine d'élus des territoires concernés, entre Yvetot et Barentin.

Dans l'agglomération, d'autres projets font réagir, à l'image du contournement Est de Rouen, pour lequel une enquête publique vient d'être lancée.