Sécurité routière : dans la Manche, des contrôles renforcés pour le week-end de la Pentecôte

12 personnes sont décédées sur les routes de la Manche depuis le début de l'année 2016, contre 7 à la même période l'année précédente.

Les infractions liées à la vitesse augmentent dans le même temps de 21 %, et plus de 133 % pour celles liées des conduites addictives, alcool et ou stupéfiants. Autre facteur d'accidents, les refus de priorité, ou les conduites distractives, comme la consultation voire la rédaction de SMS au volant.

Contre ces dérives comportementales le préfet de la Manche annonce un renforcement des contrôles et une répression accrue, pour le week-end de la Pentecôte, du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016.

Ecoutez Jacques Witowski :

Préfet de la Manche

La gendarmerie mobilisée sur les routes

Les contrôles routiers seront doublés, et la répression plus forte en lien avec les parquets, affirme le Colonel Arnaud Girault commandant le groupement de la gendarmerie de la Manche.

Colonel Arnaud Girault

Contrôles accrus également en zone urbaine

En zone police, les forces de l'ordre veilleront à l'usage du clignotant dans les ronds-points, et la priorité aux deux roues ou aux piétons. En agglomération, les accidents corporels restent trop nombreux, insiste le Commandant Bertrand Levieux de l'état-major de la police de la Manche.

Commandant Bertrand Levieux

Les routes de la Manche et la Normandie seront donc très surveillées tout au long du week-end de la Pentecôte, ainsi que les jours suivants.

