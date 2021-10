Alain Juppé fait escale à Rouen pour promettre le plein emploi

Alain Juppé continue son tour de France... et de Normandie En quête de voix pour la primaire de droite, le maire de Bordeaux (Gironde) et favori des sondages a fait une halte d'une journée jeudi 12 mai à Rouen (Seine-Maritime), pour évoquer la question de l'emploi. Et ce, deux mois après une visite à Caen (Calvados). L'ancien Premier Ministre de Jacques Chirac n'y va pas par quatre chemins. A l'occasion de la sortie de son livre Cinq ans pour l'emploi (JC Lattès), il promet, s'il était élu candidat de la droite, puis Président de la République, de "remettre la France sur le chemin du plein emploi".

Notre article : Alain Juppé à Caen pour parler agriculture, pêche et chasse

Mais l'élu n'évoque pas ici un hypothétique 0% de chômage : "C'est un objectif réaliste puisque nos deux grands voisins, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, y parviennent avec un taux de chômage de 3, 4, 5%. C'est le plein emploi. Chez nous, c'est plus du double". Et Alain Juppé de pointer du doigt deux réformes de la gauche, l'une ancienne, l'autre plus récente : les 35 heures chères à Martine Aubry et les emplois aidés financés par la puissance publique, "pas productifs et pas durables".

Des soutiens normands sur les terres de Bruno Le Maire

Sur les terres de Bruno Le Maire, son challenger normand à la primaire de droite, Alain Juppé pouvait compter sur le soutien du maire du Havre Edouard Philippe, absent ce jeudi, mais aussi sur celui de la sénatrice Agnès Canayer (Les Républicains) et de l'ancien maire centriste de Rouen Pierre Albertini.

Les voix centristes seront d'ailleurs très prisées des différents candidats de droite. Alain Juppé a déjà enregistré le soutien d'Yves Jego, vice-président de l'UDI, et de Philippe Augier, maire de Deauville. D'autres restent à séduire entre le président de la Région Hervé Morin, le président de Seine-Maritime Pascal Martin ou celui du Calvados Jean-Léonce Dupont. Mais Alain Juppé mise davantage sur les électeurs que sur les partis : "La primaire ce n'est pas une affaire de partis, mais de Français. Les électeurs du centre viendront. Parmi les 3 à 4 millions d'électeurs de la primaire, il y en aura du centre".

Alain Juppé et les Nuit Debout

Accueilli à L'Armitière par plusieurs dizaines de partisans venus faire dédicacer leur livre, Alain Juppé n'en a pas moins essuyé les critiques des manifestants anti 49-3 venus l'accueillir au son de "Juppé-Hollande, même combat". L'ancien Premier Ministre en a d'ailleurs profité pour dénoncer des violences "inacceptables".