A Caen, le paraplégique volait l'argent de son asso pour aller voir les prostituées

Daniel Dubosq, âgé de 61 ans est atteint de paraplégie. Il se présente comme un homme de conviction concerné par les problèmes de l'humanité. En 2009, il s'engage dans l'association Don Quichotte de Normandie, basée à Caen (Calvados), qui vient en aide aux mal logés.

Prostituées, hôtels, restaurants, "salons de massage"

Mais, en 2012, les comptes bancaires de l'association deviennent débiteurs. Après enquête, le bienfaiteur aurait avoué s’être servi. En effet, 42 chèques auraient été utilisés pour un montant de 7565 euros pour son usage personnel.

L'homme a été jugé en son absence le mardi 10 mai 2016 par le tribunal de grande instance instance de Caen, pour abus de confiance de janvier à juin 2012. Aux enquêteurs, il aurait déclaré avoir réglé des prostitués, des hôtels, des restaurants, ainsi que des "salons de massage".

"Que fait le gouvernement pour les paraplégiques ?"

"J'avais conscience que je n'aurais pas dû utiliser cet argent, mais j'ai besoin de relations sexuelles, c'est la seule chose qui me soulage ! Que fait le gouvernement pour les paraplégiques ? Une toute petite pension leur est accordée. Mais je m'occupais tout de même de l'association, il m'est arrivé d'inviter des SDF à des prestations 'au soleil levant' (Spas, massages, etc...). Une nuit complète avec une prostituée coute 500 euros, alors parfois on était deux ou trois..."

Le casier judiciaire de l'individu comporte des mentions de vols et de conduite sous l'emprise de l'alcool. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. Un sursis d'un mois a été revoqué. A cela s'ajoute 2000 euros d'amende.