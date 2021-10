Météo : orages en Normandie, la Seine-Maritime en alerte orange

Soyez prudents, des orages de grande intensité sont annoncés pour la journée du mercredi 11 mai 2016. Dès le début d'après-midi, une zone pluvio-orageuse va arriver par le nord du pays et pénêtrer la Seine-Maritime. Ce département a d'ailleurs été placé en alerte orange par Météo France. Pour le reste de la région, l'Eure, le Calvados, l'Orne et la Manche, la vigilance jaune est maintenue.

De fortes précipitations et des rafales de vent

"Au sein de cette perturbation des orages parfois forts vont se développer avec de la grêle et des averses pouvant générer des intensités de précipitations de l'ordre de 20 à 40 mm/h, précise Météo France. Le vent n'est pas l'élément marquant de ces orages, mais les rafales peuvent atteindre 60 à 70 voire 80 km/h sous les cellules orageuses les plus fortes. Des orages affecteront également le département de l'Eure mais de manière moins forte."

Ce phénomène devrait perdre en intensité durant la soirée et le temps redeviendra assez calme pendant la nuit.

Dégâts importants et inondations

Il est possible que ces orages provoquent, localement, des dégâts importants, sur "l'habitat léger" et les "installations provisoires". Prenez garde, des inondations de caves et points bas peuvent se produire "très rapidement". Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt à la suite d'impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Les recommandations

Météo France recommande de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les promenades en forêts, de ne pas utiliser le téléphone et les appareils électriques. Vous devez signaler sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. "Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau. Et en cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols."

