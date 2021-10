Braquage d'un bar-tabac en Seine-Maritime : six mois après, les suspects interpellés

24 octobre 2015, tôt dans la matinée. Alors qu'un gérant du bar-tabac La Civette Cauchoise, situé à Yvetot (Seine-Maritime), vient d'ouvrir son commerce, deux hommes encagoulés et armés pénètrent à l'intérieur et le menacent avec une arme de poing. Ils lui demandent des cigarettes. Le commerçant ne répond pas.

Il bouscule le braqueur et déclenche l'alarme

L'un des deux braqueurs passe alors derrière le comptoir où se tient leur victime, toujours menacée avec une arme par le premier suspect. Le commerçant choisit ce moment précis pour bousculer l'un des auteurs qui parvient malgré tout à dérober des paquets de cigarette. Dans la confusion, la victime déclenche l'alarme. Les malfaiteurs s'enfuient. Le commerçant tente de les poursuivre, perd leur trace rue Félix Faure et décide d'alerter les gendarmes.

L'ADN confond un suspect mineur

La brigade territoriale autonome et la brigade de recherche d'Yvetot, l'équipe cynophile de la compagnie de Fécamp, le peloton de surveillance et d'intervention d'Yvetot, les brigades de Yerville et la Cellule d'Investigation Criminelle du groupement de gendarmerie de la Seine-maritime débutent leur enquête.

Des vêtements, correspondant à ceux des suspects, sont retrouvés cachés dans une haie. Des prélèvements ADN permettent d'identifier l'un des deux, un mineur, qui, interpellé, décline l'identité de son complice, qui lui est majeur. Ce dernier est interpellé lundi 25 avril 2016, soit six mois après les faits. Présenté en comparution immédiate mercredi 27 avril, il sera finalement jugé le 7 juin devant le tribunal correctionnel de Rouen. Le mineur sera lui jugé plus tard.

Ce n'est pas le premier vol à main armée commis à Yvetot. En novembre 2014, un fleuriste de la commune avait été braqué par deux malfaiteurs. Le 1er décembre 2014, c'est un bar-tabac d'Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot, qui était victime d'un vol à main armée.