Responsable de la trésorerie d'une association, il détourne plus de 4 500 euros

Un homme de 42 ans a comparu mardi 10 mai devant le Tribunal de grande instance de Caen pour abus de confiance. Les faits se sont déroulés de septembre 2008 à octobre 2010 à Malakoff, en région parisienne. A cette époque, l'individu est trésorier d'une association « L'Asso foyer socio-éducatif ». « Je reconnais avoir falsifié les comptes car j'avais de gros problèmes financiers. J'ai effectué de fausses déclarations comptables et j'ai détourné de l'argent sur mon compte. J'étais en séparation et j'avais une addiction aux jeux. J'ai aujourd'hui une nouvelle vie mais le passé me rattrape. Actuellement je travaille pour une collectivité. »

Le procureur s'étonne que le prévenu ait choisi de travailler dans le même milieu. « Suite à un CV, la Basse-Normandie m'a proposé un poste de responsable technique à Caen. C'était l'occasion pour moi de redémarrer. Je ne m'occupe plus de la gestion, je suis désormais dans la logistique. »

Les relevés de comptes de l'association se révélant obscures, il est difficile de détailler exactement les sommes détournées. Elles sont estimées à 4 589 euros. La sentence requise par le procureur est appliquée : quatre mois de prison avec sursis assortis de deux ans de mise à l’épreuve et de l'engagement d'indemniser l'association.