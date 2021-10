Des cours itinérants de musique avec Drum Truck

Faire circuler la musique. C'est la volonté de Jean-Philippe Barbato, musicien diplômé d'état, avec son Drum Truck, un camion transformé en salle de cours itinérante. Professeur à temps partiel à Hérouville et Ouistreham, ce passionné de percussions sillonne les routes à la rencontre de ses élèves, des plus petits (dès 4 ans) aux plus confirmés. Dans le véhicule, trois batteries électroniques et plusieurs instruments d'origine péruvienne, appelés cajon, qui font aussi office de sièges.

Développer du team building

"Mon envie, c'est vraiment de développer la pratique musicale là où il n'y a pas d'école", explique-t-il. En zones rurales naturellement, sous forme de cours individuels ou collectifs (6/7 élèves), mais aussi en ville, sous forme de stages destinés aux salariés d'entreprises ou de collectivités. "En ce moment par exemple, le mardi, je suis au Ganil, le jeudi à la Direction départementale des territoires et de la mer." A terme, Jean-Philippe Barbato voudrait aussi développer une activité de team building au sein de sociétés désireuses de renforcer la cohésion de ses équipes. "Mais là, ça ne se passera plus dans le camion", sourit-il.

Pratique. Jean-Philippe Barbato, tél. 06 63 43 43 88.