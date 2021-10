Découvrez l'album jazz "Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny"

Pat Metheny (20 Grammy awards) et Cuong Vu (2grammy awards, a joué avec David Bowie entre autres) sont amis de longue date. Le trompettiste fait partie du trio du guitariste. Mais pour une fois, c'est Pat Metheny qui est l'invité sur le trio mené par Cuong Vu et que compose le bassiste Stomu Takeishi et le batteur Ted Poor. C'était une envie de longue date des 2 amis de faire cette collaboration dans ce sens et elle se concrétise en ce début du mois de mai.

L'album contient 7 titres. Prix de vente conseillée de 16.99€. Voici le premier extrait de l'album, un titre tout doux et mélancolique qui s'appelle "Let's Get Back".