Brad Pitt libère des otages au cinéma

Au cinéma le libérateur d'Ingrid Betancourt sera Brad Pitt !

Warner Bros aurait approché Brad Pitt et David O. Russell pour se tenir devant et derrière la caméra.

La participation de l'acteur et du cinéaste demeure toutefois de l'ordre du conditionnel, ceux-ci planchant sur des nombreux projets. Toujours est-il que Warner Bros. espère entamer la préparation du long métrage dans les délais les plus brefs, précise le site spécialisé.

Intitulé The Mission, le film relatera les six années d'efforts communs entre les services de renseignement américains et les autorités locales afin de libérer les quinze personnes emprisonnés par la guérilla marxiste colombienne.

Parmi les multiples films annoncés autour de cette libération, celui-ci semble le plus proche de la concrétisation. Du fait du soutien de Warner Bros. mais aussi du producteur star Lorenzo di Bonaventura (Transformers) et du scénariste Scott Z. Burns (La Vengeance dans la peau).