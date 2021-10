Denis Baupin, député originaire de Normandie, soupçonné de harcèlement et agressions sexuelles

C’est une bombe dans le paysage politique. Une bombe qui risque de fragmenter encore plus la formation écologiste. Denis Baupin, député écolo de Paris, originaire de Cherbourg (Manche) et figure de la lutte anti-nucléaire, est soupçonné de harcèlement et agressions sexuelles sur plusieurs collaboratrices et salariées proches. Ce sont nos confères de Mediapart et France Inter qui révèlent l’information, lundi 9 mai 2016, à la suite d'une enquête de plusieurs mois.

Certains faits remonteraient à 1998 et ce, jusqu'en 2014. Aucune plainte n'a été déposée.

Quatre femmes témoignent à visage découvert

Quatre femmes ont décidé de témoigner à visage découvert et livrent des éléments édifiants sur des cas de harcèlement dont elles ont été victimes de la part du vice-président de l'Assemblée Nationale. L'un d'entre elles, Sandrine Rousseau, actuelle porte-parole d’EELV, rappelle des faits survenus en octobre 2015. Le député l'aurait "plaquée contre le mur en [la] tenant par la poitrine".

Une députée de Normandie victime

D'autres femmes ont également témoigné. Comme Isabelle Attard, député de Bayeux (Calvados). Elle raconte qu'elle a reçu des dizaines de SMS pendant près d'un an et demi. D'autres évoquent des messages, des gestes et des paroles déplacés, des attouchements.

De Rouen, le secrétaire général d'EELV informé il y a un an

David Cormand, Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, originaire de Mont-Saint-Aignan, dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) a réagi auprès de Tendance Ouest. "J'ai été alerté de façon informelle des agissements qui relèvent du harcèlement ou de l'agression sexuelle il y a un an, après une tribune publiée dans Libération par une journaliste pour un comportement au mieux sexiste, au pire qui relève du harcèlement ou de l'agression. Les rumeurs, par définition, sont des rumeurs. Mais il m'était revenu aux oreilles qu'il avait un comportement peu adéquat avec les femmes. Pour le moment, il n'y avait alors pas d'éléments tangibles."

"il est compliqué pour un parti politique de traiter de ce qui relève potentiellement du pénal. A chaque fois que j'ai eu vent de ce type d'agissements, j'ai conseillé aux victimes d'en parler le plus possible pour faire cesser ces agissements et de porter ces affaires en justice."

Il répète que concernant Denis Baupin, il n'a pas eu d'éléments tangibles mais des « Il paraît que » qui ne lui étaient pas rapportés par les victimes elles-mêmes.

Denis Baupin se refuse à tout commentaire

D'après nos confrères, Denis Baupin n'a pas souhaité réagir et a renvoyé les journalistes vers ses avocats. "Sollicités, ces derniers nous ont demandé une liste de questions par mail, que nous avons donc envoyées. Nous n'avons obtenu aucun entretien, aucun rendez-vous, aucune réponse à nos questions".

Plus d'info à venir.