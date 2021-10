Wings for Life World Run à Rouen : 4200 coureurs et un seul gagnant [PHOTOS]

4200 coureurs et un seul gagnant. Dimanche 8 mai à 13h, plusieurs milliers de coureurs se sont élancés depuis le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) en direction des quais de Seine. L'objectif : maintenir le plus d'écart avec la catcher car, partie à 13h30, et qui élimine les participants dès qu'elle les rattrape.

Notre article : La Wings Life For World Run, la course où la ligne d'arrivée vous rattrape.

Le record mondial pulvérisé

A ce petit jeu, c'est Teddy Bezancon qui a remporté la course française en parcourant 59,29km en un peu plus de 4h. Il succède à Simon Munyutu qui, l'an passé, avait avalé 73,5km en 4h47. Le vainqueur mondial, lui, est Italien. Il s'agit de Georgio Calcaterra qui a pulvérisé le record de la course en parcourant 88,44 km en 5h30 et en distançant les 130 731 autres participants mondiaux.

Tous les bénéfices de la course ont été reversés à la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Photos Romain Flohic.