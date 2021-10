Baseball : les Huskies de Rouen remportent le Challenge de France

Ces Huskies de Rouen (Seine-Maritime) sont décidément invincibles. Les Normands ont croqué à pleines dents dans leur huitième challenge de France en ne faisant qu'une bouchée de leurs adversaires respectifs. Clermont jeudi 5 mai, puis Toulouse, puis Montpellier en demi-finale, avant de dévorer les Templiers de Sénarts en finale dimanche 8 mai (5-2).

La victoire a mis du temps à se dessiner mais rien ne semble pouvoir échapper aux Huskies, toujours invaincus cette saison et qualifiés pour la Coupe d'Europe 2017 grâce à ce succès. Et à la fin du match, les héros rouennais peuvent laisser éclater leur joie :

"On a montré de grosses qualités mentales. On mène tout le match et ils passent devant nous en huitième manche. Certaines équipes auraient pu baisser les bras ou être assommées. Nous, on a réagi tout de suite en marquant trois points. C'est la victoire de toute une équipe. C'est cela les Huskies" Maxime Lefevre, auteur du troisième but

"On est vraiment clutch (réalistes) ! Dès qu'il y a de la pression, on monte notre niveau de jeu. C'est comme les Yankees des années 2000 (rires) !" Owen Ozanich, élu meilleur lanceur du challenge

"Quelle finale ! Il fallait être très fort pour s'imposer ici face à une très belle équipe de Sénart. Cette équipe a quelque chose de particulier. 21 finales disputées depuis 2003 et 19 titres (11 fois champions de France, huit Challenges de France, une Coupe de France). Je suis très fier d'eux, du baseball que nous avons montré tout au long du tournoi. Nous avons déjà notre billet pour la Coupe d'Europe 2017, c'est une grande satisfaction. C'était le premier grand rendez-vous de la saison. Maintenant, on va se préparer pour la Coupe d'Europe à Rouen (du 1er au 5 juin)." Xavier Rolland, président des Huskies