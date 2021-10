Monterfil (France) (AFP). 8 mai: premier hommage officiel à trois femmes victimes de l'épuration

Une plaque et une gerbe de fleurs blanches avec trois prénoms: Marie, Germaine et Suzanne. Près de 72 ans plus tard, un village breton, Monterfil, a rendu pour la première fois un hommage officiel, en ce 8 mai, à ces trois femmes sauvagement assassinées à la Libération.