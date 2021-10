Paris (AFP). Les Champs-Élysées, sous le soleil et sans voitures

"C'est formidable, les gens sont heureux, cela se voit, il y a comme un air de fête", lance Alain De Mai, un sexagénaire venu de Marseille, en foulant le pavé entre Concorde et Arc de Triomphe, où claquent les drapeaux tricolores en raison de la commémoration du 8 mai 1945.

Comme lui, ils étaient des milliers à profiter, sous un beau soleil, de la première édition d'une journée sans voitures qui sera désormais mensuelle sur la célèbre avenue parisienne, à l'initiative de la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

En raison de la cérémonie de commémoration, cette première journée n'est qu'une longue après-midi, jusqu'à 20H00. Mais dès le 5 juin prochain, l'opération sans voitures durera toute la journée.

"Quand on est à pied, au milieu de l'avenue, qu'il n'y a pas de voiture, qu'il y a simplement les bruits de conversation, les enfants qui jouent, les perspectives magnifiques, on redécouvre sa ville", se réjouit Anne Hidalgo en redescendant à pied l'avenue, entourée de son équipe et de caméras de télévision.

Au-delà de l'aspect festif, il s'agit aussi "de faire reculer la pollution à Paris, qui fait beaucoup de dégâts", dit-elle en évoquant d'autres initiatives en cours: plan vélo, piétonnisation des voies sur berges ou limitation de la circulation pour les voitures les plus polluantes.

Près du Rond-Point des Champs-Élysées, au beau milieu de la chaussée occupée d'ordinaire par voitures et autobus, une petite fille pédale avec application sur son petit vélo rose.

- Un 'jour formidable' -

"Nous habitons le quartier", dit sa maman, Pauline Demeure. "D'ordinaire, on n'ose pas du tout sortir les vélos en dehors des zones piétonnières. Il y a toujours beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, mais aujourd'hui, les gens sont plus détendus parce qu'il y a plus de place, on marche mieux."

Des couples se promènent avec des poussettes, des touristes photographient l'Arc de Triomphe bien campés au centre de l'avenue, les terrasses des bistrots se remplissent.

Myrta Doelman et Thomas Klerks, un jeune couple de Néerlandais, sont à vélo: "On ne savait pas, c'est une super initiative", dit Thomas. "On se sent en sécurité, d'habitude on est coincés entre les voitures. C'est vraiment un jour formidable, les gens s'amusent, certains s'assoient sur la chaussée", s'amuse Myrta.

"Il faut sauver notre planète", assure Maryline Malbranque-Bedoni, venue de Fontainebleau et "émerveillée par Paris", en applaudissant à son passage la maire et son initiative.

"Il faut que tout le monde puisse profiter de la plus belle avenue du monde", renchérit Mme Hidalgo, qui veut aussi faire revenir sur l'avenue les Parisiens, qui la boudent un peu. Quant aux touristes, "venez, regardez comme c'est beau, Paris est prête à vous accueillir, la ville est belle, joyeuse et la sécurité est assurée", ajoute-t-elle.

Manuel Valls en train de quitter la cérémonie officielle du 8 mai fait quelques pas à pied à côté de la maire. Mme Hidalgo en profite pour remercier les forces de police d'assurer la sécurité de cette journée.

"Il faut faire cela plus souvent", juge Jérôme Cieza, venu de Norvège, car "un peu moins de voitures, c'est très bien".